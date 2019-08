Casal ganha prémio do totoloto a dobrar

Uma mulher australiana queria preencher o boletim do totoloto com os números escolhidos por si e os números do marido, mas enganou-se e colocou duas vezes os seus próprios números.Mas qual não foi a surpresa quando descobriu que ganhou o prémio... a dobrar.Em vez de 405 mil euros, recebeu 810 mil. É caso para dizer que o marido não se deve ter importado muito com o engano.