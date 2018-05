Casal partilha diário de sexo feito durante 30 dias

Conheça o manual do jogo que aproxima apaixonados.

Um casal de Bristol, no Reino Unido, enfrentou um desafio sexual durante 30 dias, partilhando todos os pormenores.

Dylan Bennett, de 37 anos, e Itzel Anaya, de 31 anos, dizem que o desafio os aproximou, apimentando a relação.

Casados há sete anos, seguiram os passos de um primeiro casal anónimo, que desenvolveu este desafio por forma a manter uma vida amorosa menos rotineira.

O desafio consiste em, todos os dias, durante 30 dias, realizar uma tarefa relacionada com sexo.

1 – Faça sexo num horário que não seja antes de dormir

2- Veja as inúmeras posições que existem, e aplique uma inovadora

3- Faça sexo duas vezes

4- Leia um livro erótico para o/a seu/sua companheiro(a)

5- Faça sexo no chuveiro

6- Proporcione uma massagem corporal completa antes de iniciar o sexo

7- Alerta rapidinha! Faça sexo em dez minutos

8- Vá para um lugar tranquilo, estacione e faça sexo no carro

9- Sexo numa cadeira ou sofá

10- Faça uma massagem com óleos antes do sexo

11- Faça sexo oral apenas

12- Neste dia, a mulher deve ’dominar’ o sexo

13- Tarefa: Deve conseguir levá-lo ao orgasmo apenas através de ver o seu corpo

14- Encontre um lugar novo na sua casa e faça sexo

15- ‘Cada um por si’. A ideia é ambos verem o outro a masturbar-se

16- Nível avançado do Kama Sutra: Encontre duas ou três posições desafiadoras para tentar

17- Façam sexo com a introdução de brinquedos eróticos

18- Assistam a pornografia juntos

19- Dia de dizer não ao coito interrompido

20- Compartilhem fantasias durante o dia por mensagens

21- Visitem uma sex shop juntos

22- Levá-la ao orgasmo sem ‘coito interrompido’

23- Simplesmente disfrutar de uma noite de sexo

24- Jogo de sexo com três dados rotulados com partes do corpo, ações e quem as deve executar

25- Fazer sexo lento

26- Hoje é ele quem ‘domina’

27- Jantar fora com ‘toques’ por baixo da mesa

28- Dia do orgasmo múltiplo

29- Desafio ‘faz o que quiseres’. O casal deve decidir de forma aleatória quem vai decidir o que fazer

30- Ficar acordado a noite toda (ou o máximo tempo possível) a fazer sexo

O casal, de Bristol, está casado há sete anos e admitiu ao jornal The Sun que gostou de explorar o corpo e a intimidade, fazendo com que ficassem mais próximos. "Acho que agora fazemos sexo pelo menos três vezes por semana", sublinhou Dylan Bennett.