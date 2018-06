Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Casal protagoniza partida de golfe radical

Alce faz visita indesejada durante jogo.

02:30

O golfe é considerado um desporto pacato, mas pode ter riscos inesperados.



Que o diga um casal norte-americano que foi surpreendido por um alce a meio de uma partida, no Utah.



O animal, maior do que um carro de golfe, apareceu de repente e aproximou-se dos jogadores.



Alarmados, entraram no carro e partiram à pressa, perseguidos pelo alce, que pouco depois deixou a perseguição para ir beber num lago.



O episódio mostra como o golfe pode tornar-se... radical.