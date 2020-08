Confessa sexo com galinhas enquanto mulher filmava

Rehan Baig, um homem de 37 anos e a mulher, Hallema, da mesma idade, estão a ser julgados por uma série de crimes envolvendo sexo com animais. Em tribunal o homem, residente em Bradford, no Reino Unido, admitiu que penetrou galinhas pelo menos três vezes, enquanto a mulher filmava os atos depravados.

O homem deu-se como culpado de 11 crimes, incluindo posse de pornografia extrema com animais, maus-tratos a animais, abuso sexual de animais, posse de pornografia infantil, posse e tráfico de droga.

Também a mulher de Rehan confirmou que "filmou o marido a ter relações sexuais com uma galinha". Apesar do Ministério Público defender que os abusos sexuais a galinhas ocorreram em dias diferentes, o casal nega e diz que aconteceram todos no mesmo dia.

O casal vai continuar em prisão preventiva até ficar a conhecer a sentença, no dia 25 de setembro deste ano.