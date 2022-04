Criança leva tequila para jardim de infância e embebeda colegas

Uma criança levou para o jardim de infância, na quinta-feira passada, uma garrafa marcada como "limonada de adulto", contendo uma mistura de bebidas, incluindo tequila. Partilhou, durante a hora do lanche, a bebida com quatro colegas em pequenos copos de papel numa escola de Michigan, Estados Unidos, informa a NBC News.

A bebida podia ter sido confundida como limonada pela criança. A garrafa era uma tequila de mistura Jose Cuervo, com mais de 10% de álcool. Algumas crianças que beberam a mistura relataram terem-se sentido "tontas e nauseadas".

"Está a falar a sério? A minha filha, de 5 anos no jardim de infância, bebeu álcool? E o/a professor/a não viu?" questionou Dominique Zanders, mãe de uma das crianças. Foi a filha que comunicou ao adulto responsável que se sentia "tonta", depois de beber quatro ou cinco goles do líquido alcoólico. Rapidamente os serviços médicos e os pais foram contactados.

"Ainda que tentemos manter um olho em tudo o que os nossos alunos trazem para a escola, isso simplesmente não é possível. É uma pena que esse tipo de bebidas de adultos podem ser facilmente confundidas com bebidas para crianças", informou a direção da escola.

Os pais das crianças relataram frustração e medo para com a situação e para com a falta de supervisão. Nenhum dos alunos ficou ferido ou precisou de assistência médica, apesar do susto.

A direção da Universidade de Grand Valley, a que pertence o jardim de infância, comunicou que vai trabalhar com a própria escola para "garantir que ação disciplinar apropriada é tomada, que comunicação efetiva dos pais ocorra, e que as políticas e procedimentos sejam revistos e alterados, se necessário".