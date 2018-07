Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Crocodilo semeia caos em lar de idosos

Polícias tailandeses levam três horas a dominar réptil

01:30

Polícias tailandeses receberam uma poderosa injeção de adrenalina para apanhar um crocodilo com mais de dois metros que invadiu um lar de idosos em Uthai Thani.



A certa altura, o crocodilo é preso com cordas e carregado numa carrinha de caixa aberta, mas o réptil solta-se e salta do veículo, colocando os agentes em fuga. Após três horas de sustos, conseguem finalmente dominar a fera.