Descobrem que foram trocadas à nascença aos 28 anos

Amigas de infância podem ter de trocar de famílias depois de um teste de ADN revelado num programa de televisão.

Svetlana Gachegova e Ekaterina Naidenko descobriram aos 28 anos que foram trocadas à nascença. As jovens, até hoje melhores amigas, viviam na mesma aldeia e nunca desconfiaram que podiam ter as famílias "trocadas".

Depois de ver tantas vezes um programa de televisão onde abordavam o tema de bebés trocados no hospital, uma das amigas decidiu contactar o programa para se submeter ao teste, depois de tantos amigos se questionarem da parecença das irmãs de cada uma delas, como se estivessem trocadas. O resultado dos testes veio comprovar o erro dos funcionários hospitalares, em novembro de 1989, na Rússia.

Desde criança que Ekaterina se tornou muito amiga da irmã mais velha de Svetlana e testes de ADN provaram que ambas são irmãs de sangue e que Svetlana e a suposta irmã não têm qualquer relação sanguínea. Svetlana abraçou a mãe biológica, de 66 anos, após serem reveladas as conclusões chocantes num programa de televisão.

Ekaterina está bastante angustiada com a situação por achar que perdeu a relação com os seus verdadeiros irmãos e com os pais biológicos. Os pais verdadeiros já faleceram sem ela ter oportunidade de os conhecer e se relacionar verdadeiramente. A jovem confirma que ficou chateada e bastante confusa com as revelações que lhe foram feitas em direto.

"Gostava de esquecer o resultado deste teste de ADN", garante Svetlana.

As famílias irão receber uma indemnização de cerca de 13.500 euros pelo erro do hospital russo.