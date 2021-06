Disfunção eréctil deixa homem com pénis "cogumelo"

Um homem de 74 anos ficou com o pénis "como um cogumelo" depois de ter lutado durante anos contra a disfunção erétil.



Leighland começou a sofrer de disfunção erétil quando tinha cerca de 30 anos, após consultar um urologista, segundo revela o Daily Star.







O problema afetou Leighland psicologicamente, tendo lutado contra a baixa auto-estima e pensamentos suicidas, "Quando perdes a capacidade de ter uma ereção e de ter relações sexuais, algo acontece na tua cabeça", confessou o homem ao jornal britânico.



Joy, a mulher de Leighland revelou que o pénis do marido não tinha grande estrutura, um problema que o afetou gravemente. "É uma grande parte da identidade de um homem. Estava muito debilitado por causa disso", admitiu.



Mas a vida do paciente viria a mudar, graças a um implante que permitiu a Leighland voltar a ter ereções.



"Fez uma grande diferença. Tem sido fantástico para ele e para nós os dois", confessou Joy.