Emoção, lágrimas e uma barriga falsa: Sósia de Rihanna engana fãs da cantora no Brasil

O ‘esquema’ montado enganou umas boas dezenas de fãs de Rihanna no Brasil e depressa se tornou viral nas redes sociais: uma sósia brasileira da cantora dos Barbados fingiu ser a artista numa série de aparições públicas em São Paulo e deixou algumas pessoas em lágrimas, pensando tratar-se mesmo da voz de ‘Umbrella’.

Priscile Beatrice faz furor nas redes sociais desde que assumiu as incríveis parecenças físicas com Rihanna e passou a fazer por ficar cada vez mais semelhante com a cantora. Antes, a brasileira trabalhava numa funerária.

Para um programa de televisão e, segundo a agente da brasileira, para garantir que conseguia um bilhete para o festival de música Lolapalooza, Priscila usou uma barriga falsa, para simular a gravidez de Rihanna e passou com vários 'seguranças' por um dos principais terminais rodoviários da cidade assim como pela Rua 25 de Março, onde arrastou uma multidão de fãs que acreditaram mesmo tratar-se de Rihanna. Priscila até falou inglês e, em algumas alturas, português com sotaque inglês forçado, convencendo quem quis tirar uma foto com a sósia da artista.

Vídeos nas redes sociais, que mostram alguns fãs a chorar, profundamente emocionados por estarem a conhecer quem pensavam tratar-se de Rihanna, depressa se tornoram virais.