Morreu aos 21 anos a atriz brasileira Mabel Calzolari, também conhecida pelo nome artístico de Maria Belén.A jovem artista morreu esta terça-feira. Mabel deixa um filho de quase dois anos fruto do seu relacionamento com o ator João Fernandes.A morte da atriz foi confirmada pela mãe num texto publicado no Instagram. Mabel sofria de uma doença rara chamada aracnoidite e teve morte cerebral.