Estrela porno utiliza sangue menstrual como máscara para manter uma pele jovem

Mimi Boliviana é uma atriz de filmes pornográficos e influencer na rede social Instagram que recentemente revelou um dos seus vários truques para manter uma pele sempre jovem e hidratada. A mulher admitiu que utiliza sangue menstrual como creme facial e que os resultados são "maravilhosos".

A artista afirmou que, quando está com a menstruação, utiliza o sangue que fica no coletor menstrual e dilui-o com água. Após isso, e com a ajuda de um pincel, é só passar o "creme" na cara e deixar repousar por algum tempo.

Apesar de a técnica não estar cientificamente comprovada, a atriz jura que os resultados são ótimos e que "parece pele de bebé, hidratada e rejuvenescida".

Segundo o DailyStar, a agora influencer ficou particularmente famosa depois de o seu ex-namorado a obrigar a escolher entre ele o urso de peluche que acompanha sempre Mimi. Depois disso, a atriz começou a viajar pelo mundo com o peluche e as fotos dos dois tornaram-se virais nas redes sociais.