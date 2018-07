Faz sexo com colega de escritório e descobre que é a mãe

Jovem foi deixado pela progenitora quando era pequeno e criado pelo pai.

Um britânico de 22 anos envolveu-se sexualmente com uma colega de escritório e, passado pouco tempo, descobriu que a mulher era a própria mãe. O jovem foi abandonado pela progenitora quando ainda era muito pequeno – não tendo recordações dela – e foi criado pelo pai.

Ao crescer, as recordações da mão foram cada vez ficando mais ténues uma vez que o pai voltou a casar e o passado passou a ser tabu. Depois de ter tirado o curso, foi estagiar para uma empresa onde se envolveu com a mulher, que era a sua supervisora. Sem saber o que fazer, escreveu a pedir conselhos à coluna sentimental do jornal The Sun.

Depois de uma saída à noite e de terem estado os dois a conversar durante todo o tempo, acabaram por ir para casa da mulher e manter relações sexuais. A situação foi descoberta quando o jovem, que nunca é identificado, decidiu contar o sucedido ao pai.

Mostrou imagens da mulher que ambos tinham partilhado nas redes sociais e o progenitor deu-lhe a resposta que menos queria ouvir: "Ele voltou meia hora depois [de lhe ter mostrado as imagens] e disse que tinha algo para conversar comigo. Depois, explicou que a mulher das fotos era a minha mãe. Pensei que ele estava a brincar", escreveu.

Como conselho foi dito ao jovem para se afastar de uma relação amorosa com a mãe – "até porque o incesto é ilegal" – mas que deveria tentar perceber melhor a história do que ocorreu no passado.