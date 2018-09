Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Filha de milionário leva staff de 12 pessoas para a Universidade

Jovem vai ainda viver na mansão que os pais lhe compraram.

20:28

A filha de um milionário indiano a viver no Reino Unido entrou na Universidade e os pais não fizeram por menos: contrataram um staff de 12 pessoas para "tomar conta" da jovem e de todas as suas necessidades.



A família, que não foi identificada, adquiriu ainda uma mansão para a universitária e os seus ajudantes viverem durante os quatro anos na St. Andrews University, na Escócia, conta o Daily Mail.



Entre o seu staff, a rapariga conta com uma empregada, um mordomo, um jardineiro, um chef e um motorista.



Para contratarem, os bilionários colocaram anúncios. Nestes pedia-se, por exemplo, "uma empregada com uma personalidade enérgica e bem humorada" para "acordar a menina, fazer a ligação com o resto do staff sobre rotinas e horários, ajudar com o guarda-roupa e com as compras pessoais".



Os salários podem chegar às 30 mil libras por ano - cerca de 33 700 euros.