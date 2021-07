Filha de pastor abandona vida religiosa para se tornar milionária a vender fotos nua

Nala Ray, uma jovem modelo norte -americana, de 23 anos, faz actualmente furor (e fortuna) a produzir conteúdos eróticos e pornográficos, que vende na plataforma OnlyFans. Mas apesar da escolha de carreira ousada, Nala revela que teve uma educação profundamente rígida, no seio de uma comunidade religiosa, na qual o seu pai era o pastor da igreja Baptista local.

Em entrevista ao Mirror, Nala Ray abre o coração e conta que é a filha do meio de um total de cinco crianças. A família mudou-se para o Illinois, onde o pai de Nala foi ocupar o lugar de pastor. "Fomos todos ensinados em casa. Líamos a Bíblia e íamos à igreja Baptista quase todos os dias. Não era fácil, éramos vistos como modelos a seguir, e tínhamos a atenção de toda a gente em cima de nós. Eu não podia usar maquilhagem, ou roupa provocante. Também ninguém adorava a ideia de redes sociais ou de namoros", recorda Nala Ray.

Antes de completar 18 anos e sair casa, o único contacto que tinha com o mundo fora da Igreja era o trabalho como empregada café-bar. "Sempre soube que não era para estar ali. Eu era uma rapariga curiosa e sexual. No trabalho deduzia os clientes para ter mais gorjetas. E estava obcecada com a atenção que tinha se me vestisse de forma mais ousada", revela a jovem norte-americana.

Alguns anos depois, e depois de desistir da faculdade, em 2019, respondeu aos apelos dos milhares de seguidores que tinha nas redes sociais e resolveu começar a vender fotos e vídeos nua e em atos sexuais na plataforma de conteúdo para adultos OnlyFans.

A nova carreira, segundo a própria, tem-se revelado um estrondoso sucesso. No primeiro mês ganhou cerca de 60 mil euros. Ao fim de um ano meses comprou uma mansão em Los Angeles.

"Nos meus primeiros seis meses consegui ganhar um milhão de euros. Agora estou a lucrar mais de 200 mil euros por mês. Estive tanto tempo ‘fechada’, e agora tenho os meus olhos abertos para todo um mundo de sexualidade e sensualidade. Gosto de me sentir e fazer sentir sexualmente libertada", adianta.

A relação com a família religiosa, no entanto, ficou tensa, e Nala está proibida de comentar a carreira profissional com quaisquer amigos e conhecidos da família. "A nossa relação não é a mais forte… A maioria dos meus irmãos sabe da minha vida ou tem a mínima ideia do que eu faça, mas mantêm a distância por causa das crenças religiosas", lamenta a modelo.