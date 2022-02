Scott Thompson estava a pescar no seu barco, no canal de Santa Bárbara, no Pacífico, quando caiu ao mar. Era de noite e o barco, cujo motor estava a trabalhar, afastou-se. Quando já começava a perder a esperança ouviu um barulho de algo a bater na água e o coração saltou-lhe do peito: ‘um tubarão’, pensou. De repente, surgiu uma pequena foca que o inspirou e o guiou. Motivado, Scott nadou durante cinco horas até uma plataforma petrolífera, onde foi resgatado.