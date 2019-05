Um homem armado com um machete tentou assaltar uma loja de conveniência no Oregon, nos EUA, mas foi surpreendido pela reação do funcionário da caixa, que não hesitou em puxar calmamente de uma pistola.Perante tão desigual duelo, o pobre larápio não teve outro remédio senão largar a arma no balcão e ajoelhar-se de mãos no ar e pedir desculpa, acabando por fugir a sete pés enquanto o funcionário chamava a polícia.