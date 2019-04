Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Assaltam armazém para roubar cerveja e fogem em carroça com os barris vazios

Furto causou um prejuízo de cerca de 200 euros.

17:17

Dois homens foram filmados a arrombar a porta de um armazém em Paranavaí, no estado do Paramá, Brasil, para roubar dois barris de cerveja.



Após o furto, o dois assaltantes fugiram com os barris vazios numa carroça.



O proprietário do armazém, Neto Martins, contou ao portal de notícias G1 que o assalto causou um prejuízo de cerca de 200 euros.



Os autores do ataque ainda não foram identificados e as autoridades continuam a investigar o caso.