Gaivotas enganadas por casal inglês

Oferecem batatas através do vidro do carro e as aves ficam a debicar o pára-brisas.

As gaivotas são aves vorazes e gulosas. Mas um casal inglês que estava dentro de um carro a comer enganou os animais... com um toque de crueldade.



As aves acorreram ao ver batatas fritas e o casal fingiu oferecê-las, levando-as a debicar o para-brisas.