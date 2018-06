Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gata aprende sozinha a ir à sanita

Animal surpreendeu os donos com hábitos de higiene inesperados.

Quem tem animais em casa sabe como é difícil ensiná-los a fazer as necessidades no sítio certo.



Esta gata não precisou que lhe ensinassem.



Para admiração dos seus donos, Meggie aprendeu mais rápido do que muitas crianças a fazer chichi... na sanita.