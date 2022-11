Gémea siamesa revela como é namorar com a irmã "debaixo do braço"

Uma jovem revelou como explorar o mundo dos relacionamentos com a irmã, sendo que são gemeas siamesas. A rapariga revela que é difícil namorar com a irmã "debaixo do braço".As mexicanas Carmen e Lupita, ambas com 21 anos, responderam a várias perguntas num vídeo publicado no Youtube, intitulado 'Ask me anything' (pergunta-me o que quiseres), onde falaram sobre os seus passatempos, intimidades, educação e até namorados.Segundo o jornal britânico Daily Mail, as irmãs, que vivem em Connecticut‌ desde os dois anos de idade, estão agarradas uma à outra desde as paredes torácicas até à pélvis, onde as colunas se encontram. Tanto Carmen como Lupita têm dois braços, mas apenas uma perna cada, sendo que Lupita controla a perna esquerda e Carmen a perna direita.As jovens, que apenas tinham uma esperança de vida de três dias, foram informadas, que se os médicos tentassem a separação, o desfecho podia ser fatal: ou vários anos nos cuidados intensivos ou morte. Dessa forma, as irmãs optaram por ficar agarradas e facilmente se adaptaram à vida em conjunto, nomeadamente gerir uma nova etapa na vida de Carmen que, agora, tem namorado.