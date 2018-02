Governo indiano oferece implantes mamários

Ministro da Saúde afirma que cirurgia irá aumentar a autoestima das mulheres mais pobres e pode até acabar com a pobreza.

A ideia está gerar controvérsia e há quem diga que o governo está a perder o juízo. O Ministro da Saúde do estado de Tamil Naduda, na Índia, sugeriu a oferta de cirurgias de aumento mamário a todas as mulheres que desejem realizar a intervenção cirúrgica, mas há prioridades para as mais pobres. Embora não justifique de que forma, o governo afirma que a medida pode acabar com a pobreza do país.

O médico indiano C Vijayabaskar disse ao jornal The Sun, que a medida do governo não é descabida pois "se uma mulher pobre tem o desejo de se sentir bela, é nossa responsabilidade apoiar financeiramente".

A ideia surge após a oferta de cabras, computadores e bicicletas aos mais desfavorecidos e os críticos afirmam que todas estas soluções são um gasto desnecessário dos fundos públicos e que não resolvem o problema principal- a pobreza do país e pobres cuidados médicos.

A popularidade de operações estéticas tem vindo a aumentar na Índia, mas os custos são demasiado elevados tendo em conta o rendimento das famílias.