Há uma calculadora online que prevê a data de morte dos utilizadores

A calculadora online Elder-Life (em português "Vida-Idosa") identifica quando uma pessoa pode estar a chegar ao fim da vida e ajuda a fornecer informações para determinar que cuidados precisará.

A aplicação é o resultado de um estudo publicado na revista médica Canadian Medical Association Journal, que conjuga dados médicos de 491 mil idosos, entre os anos 2013 e 2017, que deverão falecer nos próximos cinco anos, segundo as previsões médicas.

De acordo com o Telegraph, um dos responsáveis pelo estudo, o Dr. Peter Tanuseputro, afirma que "a calculadora permite que as famílias e entes queridos possam fazer planos. Por exemplo, pode ajudar um filho adulto a planear quando tirar uma licença do trabalho para ficar com um dos pais ou a decidir quando tirar as últimas férias com a família".

"Saber quanto tempo uma pessoa tem para viver é essencial para tomar decisões informadas, nomeadamente sobre quais tratamentos devem receber e onde devem obtê-los", revela o Dr. Peter.

Para calcular o tempo restante que tem, são realizadas várias questões como se sofreu um derrame, se tem demência ou hipertensão, e se a capacidade de tomar decisões está afetada.

No site desta aplicação é possível ainda encontrar mais três calculadoras- "Esperança de Vida", "Nível de Demência" e "Ataques cardíacos ou Derrame".