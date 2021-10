Homem à beira da morte após aneurisma rebentar enquanto recebia sexo oral

Uma mulher norte americana conta que uma ‘escapadinha romântica’ quase terminou em tragédia, com o marido à beira da morte. Amanda estava a fazer sexo oral ao marido quando este sofreu a rutura de um aneurisma, colapsando imediatamente. A norte-americana culpa-se pelo episódio e diz que ficou a sentir-se "terrível".

A confissão foi feita pelo casal no programa do TLC ‘Sex Sent me to the ER’ (‘O Sexo Levou-me às Urgências’), que relatou como tudo aconteceu.

"Ela estava a ‘tratar de mim’ e de repente comecei a sentir-me tonto e desorientado. Fiquei enjoado, como se estivesse a andar numa montanha russa, e depois senti a maior dor da minha vida", explica Chris, que desconhecia que os problemas de tensão alta que sofria há quatro anos, associados à excitação sexual, podiam ter tal resultado.

Os serviços de emergência foram imediatamente chamados por uma Amanda em pânico, quando o marido inexplicavelmente colapsou no chão durante o ato sexual. "Não sabia o que pensar, entrei mesmo em pânico. Estava muito envergonhada [quando chegaram os paramédicos] e não queria entrar em pormenores", relata a mulher.

No hospital, os médicos depressa perceberam que se tratava da rutura de um aneurisma e que Chris estava à beira da morte, precisando de uma operação urgente para estancar a hemorragia no cérebro. O homem tinha apenas 30% de hipóteses de sobrevivência, segundo os profissionais de saúde que o operaram.

"Foi horrível, culpei-me muito. Só pensava que ele tinha sido militar e tinha estado em missão fora e agora era o sexo que o ia matar. Senti-me horrível por pensar que a pessoa que eu mais amava estava em risco por causa das minhas ações", termina Amanda.

Felizmente, a operação foi um sucesso e Chris está por cá para contar a história. No entanto, de acordo com o casal, os médicos proibiram-nos de toda e qualquer atividade sexual até Chris estar completamente recuperado.