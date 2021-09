Homem bêbedo dado como desaparecido participa nas buscas por si mesmo

Bayhan Mutlu, de 50 anos, foi dado como desaparecido por amigos numa vila perto da cidade de Inegöl, na Turquia, depois de ter ficado embriagado nos bosques e nunca mais ter regressado para junto do grupo.



Quando as equipas de busca e salvamento chegaram ao local e começaram a procurar na área onde o homem tinha sido visto pela última vez tiveram uma grande surpresa quando gritaram em desespero por Bayhan.



O homem chegou perto de uma das equipas e perguntou "afinal, estamos à procura de quem? Eu estou e sempre estive aqui".



Ainda não é claro como é que os amigos de Bayhan nunca perceberam que ele também estava a participar nas buscas por si mesmo. Ou ainda como é que o homem de 50 anos chegou até às equipas de busca.



Também não se sabe se ele alguma vez se afastou dos amigos. Afinal pode ter estado sempre com eles.