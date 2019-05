Homem compra tarântula para afastar sogra "insuportável" com fobia a aranhas

Um homem de nacionalidade britânica decidiu pôr um ponto final à fobia que a sogra sofria - medo de aranhas - e comprou-lhe uma tarântula para a afastar de si, uma vez que a considera "insuportável".Segundo avança a imprensa internacional, o homem revelou na rede social Reddit que decidiu comprar a tarântula na sequência de frequentes discussões com o seu sogro, que o deixaram muito incomodado."A privacidade não significa nada para ela. Vem brincar com os meus filhos e visitar a minha mulher todos os dias e sem avisar", contou o homem.Por não saber como resolver a situação, comprou uma tarântula e colocou-a dentro de um aquário em cima da mesa da sala, na própria casa, com o objetivo de manter a sogra afastada.O plano resultou e, desde então, a mulher nunca mais visitou a sua casa.