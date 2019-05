Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem de 32 anos cai em cratera de vulcão e sobrevive

Turista foi salvo por equipas de resgate a uma profundidade de 21 metros, no Havai.

02:30

Um homem de 32 anos caiu esta semana ao vulcão Kilauea, no Havai, e sobreviveu.



O turista foi salvo por equipas de resgate a uma profundidade de 21 metros, dentro da cratera do vulcão que na semana passada teve uma erupção poderosa que destruiu 700 casas num raio de 22 km.



O homem caiu depois de passar a barreira de segurança.



Foi internado com queimaduras muito graves.