Homem fica com espuma expansiva dentro do pénis de forma a mantê-lo ereto durante sexo

Um homem usou acidentalmente espuma expansiva na uretra do parceiro enquanto mantinham relações sexuais. Tudo aconteceu porque o homem, que dizia ser impotente, usava objetos na abertura do pénis durante o sexo para ficar ereto.A espuma, usada para isolamento em trabalhos domésticos, acabou por endurecer dentro do órgão sexual e da bexiga do norte-americano. O homem dirigiu-se ao hospital apenas ao final de três semanas e depois de sentir cada vez mais dor e dificuldade em urinar.Ao realizar vários exames, os médicos detetaram várias massas de espuma endurecida, revelou o jornal Daily Mail.O homem de 45 anos teve de fazer uma nova abertura entre o escroto e o ânus de forma a urinar depois da espuma ter endurecido.A cirurgia reconstrutiva está agora em cima da mesa. No entanto, o paciente terá de ser sujeito a uma avaliação psiquiátrica.