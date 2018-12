Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem gasta cinco mil euros em prendas de Natal para a cadela

"Princesa Cleópatra SuperChill" tem sete anos e vai receber 21 prendas este ano.

21:06

Anthony Welsh, de 57 anos, gastou perto de 4500 euros em prendas de Natal para o seu animal de estimação.



O personal trainer não tem filhos e esbanja todo o seu dinheiro na sua "filha", uma cadela da raça Staffordshire Bull Terrier de seu nome "Princesa Cleópatra Superchill".



"Cleo", como é apelidada, tem sete anos e foi resgatada por Anthony de uma casa onde não era bem tratada, segundo o seu dono.



Este Natal, a cadela vai ter direito a 21 presentes incluindo um microfone, um bicicleta de corrida, roupas e brinquedos de designers e uma coleira de diamantes cor-de-rosa.



Mas há mais. Anthony e Cleo vão ainda jantar num restaurante de Liverpool, o Salt Dog Slim, para uma refeição de mais de 70 euros no dia de Natal.



Ao longo dos anos, Cleo já recebeu prendas milionárias de Anthony. Ao todo são mais de 60 mil euros em presentes.



Três carros em miniatura, uma réplica de um carro de corrida, um carro desportivo branco e um SUV preto no valor de seis mil euros cada são apenas alguns dos presentes dados a Cleo.



"Estou muito feliz em gastar esta quantia de dinheiro com a Princesa Cleo. Ela é meu animal espiritual", afirma Anthony citado pelo jornal britânico Mirror.



Cleo tem até uma página de Facebook com muitos fãs.