Homem internado com queimaduras graves após usar produto depilatório nas zonas íntimas

Um homem, de 26 anos, teve de ser internado depois de ter sofrido queimaduras nas zonas íntimas. William Bishop queria fazer a depilação e usou um produto depilatório da marca Veet para o efeito, no entanto o mesmo era aconselhado apenas para usar no corpo e nas pernas.



De acordo com o jornal Mirror, Bishop ficou com queimaduras graves depois de ter deixado o produto atuar durante o dobro do tempo aconselhado pela marca.





Cheltenham, Inglaterra,

Dois dias depois de ter usado o creme depilatório, começaram a aparecer bolhas nos testículos do homem. Bishop deslocou-se a uma urgência hospitalar eme teve de ser internado para receber tratamento.Bishop ficou internado durante duas semanas.Confrontado com a situação, o homem já admitiu ter tido uma "atitude um pouco parva". "Foi uma atitude um pouco parva da minha parte, eu sei, e até pode parecer engraçado. No início até me ri, até ter percebido que a situação era grave. A dor e o desconforto que isto causou estão longe de ser engraçados", disse.Bishop revelou ainda já ter usado o produto noutra altura, no entanto nunca tinha tido nenhum problema.