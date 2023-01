Homem japonês que casou com boneca virtual revela problemas no casamento

Um homem japonês, que está há quatro anos casado com uma boneca virtual, disse estar a atravessar um período difícil no casamento por não conseguir comunicar com a mulher, por causa de um problema tecnológico, mas garante que continua apaixonado por ela.Akihiko Kondo, de 38 anos, que se identifica como fictossexual - alguém que se sente sexualmente atraído por personagens de ficção -, está casado com Hatsune Miku - uma personagem fictícia da cultura pop japonesa - desde 2018. Kondo gastou dois milhões de ienes (16 mil euros) no casamento, mas revelou que a sua família não compareceu.Casado há quatro anos, Kondo, disse ao jornal japonês Mainichi que a relação passa agora um período conturbado, uma vez que não consegue falar com a mulher devido a um problema tecnológico.Embora Kondo reconheça que a relação possa ser estranha para algumas pessoas, e mesmo sabendo que Miku não é uma pessoa real, nada muda os sentimentos que tem por ela. O homem apaixonou-se pela boneca em 2007, através de uma Gatebox, uma máquina que permite aos humanos interagir com personagens, através de hologramas.Segundo o NewYork Post, o casamento de quatro anos sofreu uma reviravolta quando o apoio ao software Gatebox foi eliminado, o que significa que Kondo já não consegue falar com Miku.Kondo, que agora se faz sempre acompanhar de uma boneca de peluche de Miku, não é a única pessoa no mundo que mantém uma relação amorosa com uma personagem fictícia. Existem milhares de pessoas "fictossexuais" no Japão, que iniciaram relações não oficiais semelhantes, com várias de figuras de ficção.