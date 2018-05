Homem liga acidentalmente para a mulher enquanto a trai

Esposa preparava-se para dormir quando recebe uma videochamada reveladora do marido.

16:17



Rose conta que o seu marido, Matt de 28 anos, trabalhava na área financeira e se ausentava muitas vezes em viagens de negócios. A mulher sentia que nos últimos tempos essas mesmas viagens se tinham tornado cada vez mais frequentes, mas nunca suspeitou de uma possível traição.



Numa noite em que estava sozinha, enquanto se preparava para ir dormir, recebeu uma videochamada inesperada do marido. Rose atendeu mas a imagem não permitia ver nada. Foi então que a mulher percebeu que aquela tinha sido uma chamada acidental e riu-se tentando chamar a atenção do marido, mas este não a ouvia. Antes de desligar, Rose ouviu uma voz feminina - "És hilariante" - e o marido a responder para irem para o seu apartamento.





A videochamada caiu e Rose não queria acreditar. Nos minutos que se seguiram, a mulher recebeu uma mensagem de Matt: "Vou trabalhar até tarde, amor. Ligo-te amanhã".



Rose, sem saber o que fazer ligou a uma amiga que a aconselhou a procurar mais informações no computador do marido.



A confirmação não tardou ao ver várias chamadas para o mesmo número na conta de telemóvel de Matt. Ao pesquisar pelo número no Facebook, Rose deu de caras com uma mulher chamada Lilly. Para ela tudo fez sentido naquele momento.



Com a ajuda da amiga, Rose empacotou todas as suas coisas e mudou-se para o seu apartamento temporariamente. Desde então, a mulher traída nunca mais falou com Matt a não ser para assinar os papéis do divórcio e afirma que, até hoje, o homem ainda não percebeu como é que ela descobriu a traição.







Uma mulher britânica decidiu tornar pública a traição de que foi vítima no site da revista britânica Fabulous.