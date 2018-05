Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem de 16 anos trai o namorado e perde a virgindade com homem de 40

Menor não sabe o que fazer quando o companheiro descobrir.

20:06

Uma jovem de 16 anos traiu o namorado com um homem de 40 que ela e uma amiga conheceram online e perdeu a virgindade com este. Agora, tem medo da reação do companheiro quando descobrir tudo o que aconteceu.



A rapariga, que não é identificada, pediu conselhos sentimentais à coluna do jornal The Sun. "Tenho 16 anos e fui com uma amiga ter com um homem com quem ela falava online. Ele tem 40 anos e parecia simpático. [Fomos para casa dele e] a minha amiga subiu. Fiquei no andar de baixo a ler uma revista. Conseguia ouvir tudo", começa por contar a jovem britânica.



"Depois ela desceu e eu disse-lhe que não me importava de estar também com ele. Ele disse-me que mantinha relações sexuais comigo também se eu tivesse a certeza que era isso que queria", acrescentou.



Agora, a rapariga tem medo das consequências. "Tenho receio que ele [o namorado] descubra e que olhe para mim como uma traidora. Fui a uma clínica e tenho contracetivos por isso tenho a certeza que não estou grávida".



A conselheira sentimental começou por escrever que ela e a amiga têm sorte de estarem vivas: "Por favor não voltem a fazer isso de novo".



"O teu namorado não conseguirá dizer se és ou não virgem. Mas, além de todos os riscos, é melhor fazeres sexo com alguém de quem gostas realmente", concluiu.