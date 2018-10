Homem mata mulher, sogra e cão após separação no Dia dos Namorados

Vítima já tinha denunciado perseguição do ex-marido à polícia.

Um homem de 35 anos, que vive em Sussex, no Reino Unido, matou a ex-mulher, a sogra e o cão da família após se ter separado da mulher no Dia dos Namorados. Craig Savage é ex-soldado e usou uma arma roubada para cometer os crimes. Michelle Poskitt tinha denunciado o comportamento violento do ex-marido à polícia de Sussex, duas vezes, e dito às autoridades que temia pela sua vida, mas nada foi feito.

As ameaças de Savage já aconteciam há mês, quando Michelle apresentou queixa à polícia de Sussex e passou a registar por escrito todos os incidentes, avança o jornal britânico The Sun.

Antes de a matar, a homem ameaçou "destruir-lhe a vida" e divulgar um vídeo íntimo dos dois durante o ato sexual. Perante a recusa de Michelle em encontrá-lo pela última vez, Craig divulgou cerca de mil fotos da mulher despida com o nome desta em sites pornográficos.

Poskitt já tinha também dito à polícia que se preocupava com a segurança pessoal e da família, pois acreditava que o homem a ia matar ou magoá-la.

A irmã da vítima, Raven Whitbread, de 24 anos, e a avó, Patrícia Groves, de 80 anos, estavam no local do crime, mas conseguiram esconder-se de Savage.

Savage foi condenado a 38 anos de prisão no julgamento que acontece esta segunda-feira.



As imagens da detenção de Savage foram captadas pelas câmaras de videovigilância CCTV e divulgadas pela polícia local.