Homem morre atropelado ao sair de casa em Guimarães

Vítima mortal tinha cerca de 80 anos.

Um homem, com cerca de 80 anos, morreu este sábado após ter sido atropelado ao sair de casa em Conde, Guimarães.



A vítima estaria a ir para a missa quando o acidente ocorreu.



O condutor do veículo que colheu a vítima mortal deixou a viatura no local do acidente e pôs-se em fuga. Está a ser procurado pelas autoridades.



No local está a GNR a fazer perícias.



Em atualização