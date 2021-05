Homem mumifica corpo da mulher e guarda-o durante 12 anos

Um reformado com 77 anos, Daniel Malley, mumificou o corpo da mulher após esta ter falecido por causas naturais, de acordo com este. O homem não aceitou a morte da mulher e manteve-a coberta com um edredão hermético em casa, em Aberdeen, na Escócia.

O alerta foi dado pelas enfermeiras após a mulher, Christina Malley, ter faltado à vacinação contra a Covid-19 em fevereiro e as autoridades deslocaram-se até à habitação do casal. Assim que bateram à porta, Malley pediu para que não subissem ao andar de cima, no entanto o aviso foi ignorado.

O corpo da mulher, completamente mumificado, foi encontrado enrolado num edredão hermético. O homem usou o edredão para diminuir a decomposição do corpo e o forte cheiro que lhe estaria associado, assim os vizinhos nunca repararam.

Aos familiares, o reformado dizia que Christina estava a passar uma temporada no estrangeiro, no entanto estes suspeitavam que se tinham separado e que Daniel mentia, nunca presumindo que a mulher estivesse morta e mumificada.

Ao The Sun, fontes próximas confirmaram que Daniel Malley "aparecia sozinho e dizia que ela estava fora com a família, onde cresceu", e que a família só soube da notícia através da imprensa. "Eles ficaram em choque e horrorizados. O Daniel sempre foi a pessoa mais gentil e atenciosa. Christina era a sua vida". À polícia, o homem disse que não suportou deixar a mulher partir e assim acabar sozinho.

As autoridades realizaram uma autópsia ao corpo mas não conseguiram identificar a causa da morte. Segundo as perícias, as autoridades acreditam que o ano do falecimento seja 2009. Até agora ninguém foi acusado. Daniel fugiu e há suspeitas de que esteja num lar de idosos.

O CEO da Age Scotland, uma instituição de caridade voltada para os idosos, Brian Sloan, comentou o caso à imprensa local alertando para os perigos do isolamento entre idosos. "Antes da pandemia, estimamos que existia um idoso solitário nas ruas da Escócia. Agora acreditamos que é bem pior, com mais idosos a sentirem-se mais solitários que nunca. Isto está a ter um impacto devastador na saúde mental e física dos idosos".