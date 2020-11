Homem proibido de ter animais de estimação por chamar "pequeno rafeiro sujo" ao cão

Há notícias no mínimo insólitas. Um homem foi proibido de ter animais de estimação num período de cinco anos após ter chamado "pequeno rafeiro sujo" ao seu rottweiler.A notícia é avançada pelo jornal britânico Mirror que indica que o homem, de 23 anos, foi condenado por abuso verbal após ter sido filmado a gritar com o animal."Vai para a tua cama, entra na cama, agora, pequeno rafeiro sujo", ouve-se o jovem a gritar no vídeo.Joshua Ponsford declarou-se culpado em tribunal após ter sido acusado de ofensa ao bem-estar de Lulu, o cão que possui. A acusação partiu da Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, uma associação na Inglaterra e em Gales, que promove o bem-estar dos animais.Ponsford terá ainda de cumprir 20 dias de reabilitação e pagar 200 libras, cerca de 222 euros, em custas judiciais.