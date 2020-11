Quando seu cão foi apanhado por um jacaré junto a um lago na Florida, Richard Wilbanks, de 74 anos, não hesitou um segundo: mergulhou no lago e atirou-se ao réptil, conseguindo trazê-lo de volta à superfície.Após uma luta feroz, conseguiu abrir as mandíbulas do jacaré e libertar o cão, que escapou sem ferimentos graves.