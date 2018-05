Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem trai a mulher com amiga, engravida-a e agora pede perdão

"Embebedamo-nos e agora sou pai. A minha parceira vai perdoar-me?", questiona.

11:21

Um homem de 29 anos teve um caso de uma noite com uma amiga que não via desde os tempos de escola. O indivíduo, que pediu ajuda à coluna sentimental do jornal The Sun, diz-se arrependido uma vez que tem uma mulher há seis anos que ama profundamente.



"Aconteceu numa noite de rapazes. Fomos a um bar e enquanto estávamos na última bebida eu encontrei uma rapariga que eu conhecia da escola", começou por explicar.



'Conversa puxa conversa' e ambos acabaram a noite alcoolizados na casa da rapariga. "Pensei que seria inofensivo. Mas de repente começámos aos beijos. Acabamos a fazer sexo. Foi muito intenso, mas eu sabia que era errado no momento em que terminámos", disse o homem.



Ao explicar a situação, o jovem afirma que tem uma mulher de 28 anos com quem tem dois filhos, um de cinco anos e a outra de quatro.



Após a noite de sexo, o homem recebeu uma mensagem da amiga com quem tinha estado, dois meses antes, a dizer que se encontrava grávida.



"Ela disse que não queria se livrar da criança, pois provavelmente era sua única hipótese de ser mãe. Eu disse-lhe que não queria participar da vida da criança e ela concordou em não dizer nada", acrescentou o homem. Porém, quando o bebé nasceu, a rapariga mudou de opinião e começou a pedir dinheiro para poder criar o bebé. O homem aceitou sem nunca contar à mulher e temia que esta descobrisse.



"Uma noite, essa mulher continuou a mandar-me mensagens, a pedir que eu conhecesse o meu filho. Eu estava fora naquele momento, mas na manhã seguinte a minha mulher veio ter comigo com o meu telemóvel e viu as mensagens" contou o indivíduo sobre a forma como a mulher descobriu a traição.



Foi então que decidiu dizer a verdade. A mulher traída pôs um ponto final na relação e mudou-se para casa da mãe com os filhos.



Ao jovem ainda lhe é permitido pela companheira ver os dois filhos, no entanto, este quer recuperar a mulher e a vida familiar que tinha.



Quanto à outra mulher, a amiga, o jovem afirma que continua a mandar-lhe mensagens, mas que tem dúvidas quanto à verdadeira paternidade da criança. "Nem tenho certeza se a criança é minha", concluiu.