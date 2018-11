Hospedeira de bordo dá solução insólita a passageiro queixoso

Homem queixava-se da ausência de janela na sua cadeira.

18:21

Uma hospedeira de bordo que estava a trabalhar num voo no Japão teve de lidar com as queixas insistentes de um passageiro na passada segunda-feira. O homem alegava ter escolhido um lugar com janela, mas quando chegou ao avião encontrou apenas uma parede branca ao lado da cadeira.

O homem já tinha feito várias reclamações sobre o facto de o lugar onde estava não lhe permitir apreciar a vista durante a viagem, uma vez que tinha pagado um valor adicional para ter o seu lugar próximo da janela, avança o jornal britânico Mirror.

No entanto, o avião estava cheio e a hospedeira não tinha outro lugar para oferecer ao passageiro.



A trabalhadora decidiu então desenhar uma janela de avião com vista para as nuvens e o mar numa folha de papel e colou-a com fita autocolante na parede ao lado da cadeira do passageiro.