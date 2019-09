Jacaré com mais de um metro de comprimento à venda em loja em Barcelona

Um jacaré com mais de um metro de comprimento foi encontrado à venda numa loja em Barcelona, Espanha, onde é proibida a venda destes animais.Segundo avança a polícia espanhola numa publicação no Facebook, o proprietário do estabelecimento, que não tinha a documentação necessária e pedida pelas autoridades, foi acusado de posse de animais selvagens potencialmente perigosos mantidos em cativeiro.O animal foi posteriormente transportado para o Centro de Recuperação de Amfibis i Rèptils da Catalunha (CRARC), pioneiro em Espanha na recuperação da vida selvagem destas espécies."Denunciem em Barcelona o dono de uma loja de répteis que tem à venda um jacaré de mais de um metro. Trata-se de um animal protegido considerado perigoso", pode ler-se na publicação.