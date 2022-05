Jovem de 19 anos pede namorada de 76 em casamento e é criticado nas redes sociais

Um jovem de 19 anos, Giuseppe D'Anna, pediu a namorada de 76 em casamento e partilhou o vídeo do momento no TikTok, o que motivou bastantes críticas na Internet devido à diferença de idades entre os dois.

Giuseppe, que tem mais de 240 mil seguidores na rede social, publicou uma compilação de imagens na terça-feira, onde surge ajoelhado perante a namorada, a pedi-la em casamento, beijando-a de seguida, com a mulher a segurar balões em forma de coração.

O vídeo, com a legenda "a nossa promessa", já teve milhões de visualizações.



O jovem partilhou também uma fotografia que mostra o anel com que fez o pedido, referindo que "é apenas o começo de uma longa história".



Esta não é a primeira vez que um casal com uma grande diferença de idades ganha esta visibilidade nas redes sociais.