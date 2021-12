Piloto e instagrammer. Kim, a mulher que aos 21 anos pilotou um Boeing 737

Kim De Klop, uma jovem belga de 27 anos, é piloto e um fenómeno nas redes sociais. Tem mais de 111 mil seguidores, com quem partilha fotos das experiências no céu. Quando criou a rede social, apenas para amigos e família, Kim não imaginava que rapidamente teria milhares de seguidores.



Com apenas 19 anos já sonhava tornar-se piloto. Começou a carreira aos 21, numa companhia aérea romena de baixo custo, onde pilotava em aviões Boeings 737. Em setembro de 2015, publicou a primeira fotografia aos comandos do 737 Blue Air, segundo o jornal britânico Daily Mail.





"Foi tão assustador no início", revelou Kim que garante que tem "

Em 2017, anunciou a saída da Blue Air agradecendo "a oportunidade de pilotar o 737 aos 21 anos". Publicou no Instagram que iria começar a trabalhar na companhia Norwegian, com uma selfie onde se mostrava com a nova farda. "Nova vida, novo estilo", escreveu Kim na legenda da foto que alcançou mais de dez mil gostos.Na Norwegian foi enviada para Alicante, onde ficou baseada e pilotava voos de curta distância, que era "quase como um trabalho normal", já que voltava para casa todos os dias. Nessa altura, voava 10 dias por mês, entre Alicante e a Escandinávia.Com a Covid-19 e a queda dos voos comercias, Kim e o seu namorado, também piloto, decidiram tornar-se pilotos de carga na Challenge Aircargo. Kim voa agora em Boeings 747-400s, enormes aviões de 400 toneladas.orgulho de ser uma mulher nesta indústria" e de "fazer parte dos cinco por cento das mulheres que voam à volta do mundo".