Jovem de 23 anos faz sexo com homem do dobro da sua idade e trai o noivo

Jovem tornou-se amante de homem casado e não revelou ao companheiro que o traia.

19:47

Uma jovem de 23 anos, que está noiva do namorado de 26, revelou ao jornal The Sun que se envolveu sexualmente com um homem com o dobro da sua idade.



"Estou com o meu namorado há três anos e temos uma filha bebé com 12 meses. A nossa relação sempre foi como uma montanha-russa. Mas agora somos quase como amigos. Trabalho muitas horas por dia mas mesmo assim quando chego a casa tento dar-lhe mimos e durante o dia envio mensagens mas quase nunca obtenho resposta", desabafou a jovem numa carta enviada à coluna sentimentalista Dear Deidre.



Para além dos problemas emocionais, a mulher revelou que o sexo entre os dois é quase como uma obrigação e que raramente fazem coisas juntos, como passear ou ir jantar fora. Foi então, que a recém-mamã conheceu um homem com quem acabou por manter um caso amoroso.



"Ele entrega as revistas no sítio onde eu trabalho com o meu pai. Ele é fantástico mas...tem quase o dobro da minha idade (45 anos) e é casado", conta.



Os dois acabaram por se envolver depois de um problema no trabalho que deixou a jovem bastante nervosa e assustada. "Ele fez-me chá e abraçou-me e quando dei por mim estávamos a beijar-nos. Nessa noite fui a casa dele, porque a mulher não estava, e fizémos sexo. Foi a experiência sexual mais incrível da minha vida", continua.



Os dois continuaram a ver-se regularmente e a encontrar-se em segredo. No entanto, a jovem continua noiva do namorado, mas não sabe o que fazer.