Jovem faz sexo com o filho do namorado 30 anos mais velho

Britânica afirma que o companheiro se afastou desde que descobriu a verdade.

10:20

Uma jovem britânica, de 22 anos, fez sexo com o filho do namorado trinta anos mais velho do que ela. A rapariga, que nunca é identificada, escreveu para a coluna sentimental do jornal The Sun para pedir ajuda.

O pai da jovem morreu quando esta tinha 12 anos e, ao conhecer o patrão, viu nele uma figura paternal. Mas, a relação evoluiu e os dois começaram a manter uma relação mais próxima – o homem comprava-lhe presentes e ajudou-a a equilibrar as finanças nos momentos mais difíceis.

Pagou-lhe contas e até um telemóvel novo, transformando-se num "sugar daddy" – uma pessoa que dá apoio financeiro e material a uma companheira/o consideravelmente mais nova.

Tudo corria bem até que a jovem conheceu o filho do patrão – apenas dois anos mais novo que ela. "Uma noite fui a uma festa e comecei a falar com o filho dele. É muito giro. As coisas começaram a aquecer e convidou-me para beber um copo", começa por explicar. Os dois envolveram-se sexualmente.

A britânica começou por tentar esconder a relação do patrão mas não conseguiu. Ao contar a verdade, este afastou-se.

A conselheira disse-lhe que "fazer sexo com o filho do patrão foi mau" mas que a jovem não se devia culpar apenas a si. Este episódio "trouxe à superfície que o patrão não era apenas uma figura paternal – que era o que precisavas", acrescenta.

Foi ainda aconselhada a tentar arranjar outro emprego.