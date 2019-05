Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Ladrão" apanhado em flagrante delito

Vídeo divertido filmado por câmara de segurança nos EUA.

01:30

Há ladrões de todos os tamanhos e feitios.



Um vídeo filmado pela câmara de segurança da porta numa moradia em Mays Landing, Nova Jérsia, nos Estados Unidos, mostra um assaltante felpudo a escapar com um volumoso prémio na boca.



O ladrão apanhado em flagrante é um pequeno esquilo atrevido que entrou por uma pequena abertura junto da porta e escapou com um biscoito suculento quase do seu tamanho.