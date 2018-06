Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Lagostim arranca a própria pinça para sobreviver a panela a ferver

Vídeo captado num restaurante chinês é viral na Internet.

17:56

O vídeo de um lagostim com um incrível "instinto de sobrevivência" está a fazer sucesso na Internet. O animal, que estava a ser cozinhado numa panela a ferver, consegue sair do lume e, ao ficar preso por uma pinça, arranca-a para conseguir fugir.



As imagens foram captadas num restaurante chinês e publicadas pelo utilizador Jiuke na rede social Weibo.



O animal teve um final feliz, uma vez que foi levado para casa pelo homem, onde se vai manter longe de panelas a cozinhar.







Esta história faz lembrar outra, ocorrida em setembro do ano passado, quando um caranguejo saiu da frigideira para "salvar" a sua vida e a dos seus 'amigos'.



No vídeo partilhado na altura, é possível ver o animal a sair freneticamente do fogo e, após conseguir escapar, vai desligar o fogão de modo a que o resto dos caranguejos na frigideira não sejam cozinhados.