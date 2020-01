Um chinês de 28 anos teve de pagar uma multa de cerca de 15 400 euros depois de ter atirado moedas para dentro do motor do avião para... dar boa sorte.Lu Chao, que viajava de avião pela primeira vez, admitiu ter lançado as moedas quando embarcou num avião da companhia low-cost Lucky Air, no Aeroporto Anqing Tianzhushan, na China.O voo foi cancelado depois de funcionários terem encontrado duas moedas junto a um dos motores.