Menina mostra passos de dança em missa

Um vídeo mostra o momento hilariante em que uma criança vestida de anjo se deixa levar pela música durante uma missa na cidade norte-americana de Porter, no estado do Indiana, e começa a dançar energicamente no palco, chamando a atenção de todos os presentes.



As imagens foram filmadas pela mãe Leslie Webb, que não resistiu a partilhar o vídeo no Facebook, onde rapidamente se tornou viral.