Menino ganha uma fortuna a fazer avaliações a brinquedos

O canal de YouTube Ryan ToysReview já tem 17 milhões de seguidores.

Ryan tem apenas sete anos mas é um fenómeno do YouTube. O menino ganha cerca de 17 milhões de libras por ano, cerca de 19 milhões euros, a experimentar e avaliar brinquedos.O que parece o sonho de qualquer criança é bem real para o autor do canal " Ryan ToysReview " - "As Avaliações de Brinquedos do Ryan", em tradução livre.Além de ganhar bastante dinheiro, o menino norte-americano amealhou também 17 milhões de seguidores, o que faz com que as suas opiniões tenham forte impacto na indústria e no que as crianças pensam sobre certo brinquedo.Este sucesso - que começou em março de 2015 - também já levou Ryan ao topo da lista da Forbes das pessoas que mais dinheiro fazem através de um canal de Youtube, deixando para trás nomes como Jake Paul e PewDiePie.Ryan dedica-se ainda a fazer vídeos educativos.