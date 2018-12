Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bebé de um ano torna-se o influenciador mais novo do Reino Unido

Família de Ralphie foi proibida de partilhar fotos para proteger imagem do menino.

Ralphie Waplington é um caso de sucesso nascido (bem cedo) nas redes sociais: com apenas um ano, o menino é o influenciador mais novo do Reino Unido, tendo já amealhado todo o tipo de produtos gratuitos no valor de 10 mil libras - cerca de 11200 euros.



A família do bebé foi proibida de partilhar fotos dele para proteger a imagem e não a 'desgastar', de modo a ser ainda mais apelativo para os patrocinadores, conta o The Mirror.



As marcas estão "loucas" para conseguir que Ralphie use e promova os seus produtos no Instagram. A conta é dirigida pela mãe, Stacey, e já tem mais de 14 mil seguidores.



O bebé consegue centenas de libras com apenas uma publicação, recebendo diversos produtos de graça, com a condição de que a foto seja publicada nas redes sociais.



A conta no Instagram foi criada com o objetivo de partilhar com a família o crescimento do pequeno Ralphie mas rapidamente se tornou um sucesso.



Agora, os pais já pensam em ter um segundo filho para "substituir" Ralphie, que está prestes a ficar "demasiado velho" para o mercado dos influenciadores bebés, acrescenta a publicação.